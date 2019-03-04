بنجلاديش: إعدام قاتل موظف بالسفارة السعودية بدكا

ذكر مسؤولون اليوم الاثنين، أنه جرى إعدام رجل بنجلاديشي لقيامه بقتل أحد موظفي السفارة السعودية في دكا قبل سبع سنوات .

وقال أحد مسؤولي سجن كاشيمبور أن سيف الإسلام مأمون (30 عاما) أعدم شنقا في وقت متأخر من ليلة أمس الأحد في السجن بوسط بنجلاديش لقتل موظف السفارة خلف العلي.

وأفاد المحققون بأن خلف علي (45 عاما) تعرض لطلق ناري خارج مقر إقامته في مساء الخامس من آذار/مارس 2012 فيما رفض دفع أموال لمجموعة من قاطعي الطريق. وتوفى في أحد مستشفيات دكا في اليوم التالي.

وفي ديسمبر 2012، قضت إحدى محاكم بنجلاديش بإعدام خمسة بنجلاديشيين لجريمة القتل. ولكن المحكمة العليا فيما بعد أيدت عقوبة الإعدام فقط بحق مأمون حيث وجدت أنه لعب الدور الرئيسي.

وتمت تبرئة ساحة أربعة آخرين من الاتهامات المنسوبة إليهم.

ومهدت إحدى محاكم الاستئناف في تشرين ثان/نوفمبر 2018 الطريق لإعدام مأمون برفض استئنافه لإعادة النظر في الحكم الصادر بحقه .