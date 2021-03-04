دبي توفر أغلى حقنة بالعالم لرضيعة عراقية

تلقت رضيعة عراقية تبلغ من العمر (19 شهراً) أغلى حقنة في العالم، بمستشفى الجليلة في دبي اليوم الخميس، بمبادرة من نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.



وتعاني الطفلة العراقية لافين من مرض ضمور العضلات الشوكي (المرحلة الثانية)، وهو مرض وراثي تسببه طفرة في جين الخلايا العصبية، وكانت تحتاج الى حقنة هي الأغلى في العالم لعلاج الأمراض الجينية، إذ يبلغ سعرها نحو ثمانية ملايين درهم (الدولار يعادل 67ر3درهم).



ووجهت أسرة الطفلة رسالة إلى حاكم دبي عبر منصات التواصل الاجتماعي لمساعدتهم في توفير العلاج للطفلة، لتتلقى الأسرة رسالة من مستشفى الجليلة تدعوها للحضور وإعداد الطفلة لتلقي الحقنة بعد استيرادها من الخارج.