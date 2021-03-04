قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن مصر لا تستقبل العدد الكافي المناسب من السائحين مقارنة بالمقومات التي تمتلكها، لافتة إلى أن استراتيجية الوزارة قائمة على تعظيم المقومات وإبرازها للعالم والحصول على النصيب الحقيقي من السائحين.

وأضافت شلبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الأربعاء، أن السياحة مصدر كبير للدخل القومي والعملة الصعبة وتعبر عن استقرار الدولة، موضحة أن القطاع يأوي عددًا كبيرًا من العمالة.

ولفتت إلى أن 10% من العمالة في مصر تعمل بقطاع السياحة، فضلًا عن أنها صناعة متعددة الأنشطة وتضم عددًا كبيرًا من الصناعات، متابعة: «الدولة مهتمة بالقطاع ونسوق للمقومات السياحية كالموقع الجغرافي والجو والمناطق الأثرية والبحار والشواطئ».

وذكرت نائب وزير السياحة أن مصر تعتمد على السياحة الثقافية وتضم ثلث آثار العالم، قائلة إن «اعتدال الجو يجعلها مقصدًا ممتازًا لدول قارة أوروبا طوال أيام العام».

وأكدت أن «الدولة وقفت بقوة خلف القطاع ودعمت العاملين بمنح قروض أو تسهيلات في المستحقات الحكومية خلال جائحة كورونا»، مشددة على أن الوزارة كانت حريصة على عدم الاستغناء عن العمالة.

وأشارت شلبي، إلى أن الوزارة مستمرة في عمليات التنشيط الخارجي رغم ما حدث بالعالم من إغلاق في ظل أزمة كورونا، مختتمة: «ندرس كيفية تطويره وتحسينه وخاصة أنها فرصة كبيرة لاستقبال شرائح من السياح لا تأتي لمصر».