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تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية في بداية تعاملات، اليوم الخميس، حيث انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف اليورو ليسجل 18.85 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، كما صعد سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.82 جنيه للشراء و21.96 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي ليسجل 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وارتفع الدينار الكويتي ليسجل 51.58 جنيه للشراء، فيما انخفض سعر البيع ليصل إلى 51.97 جنيه.

وفي تعاملات البنك الأهلي، انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وانخفض سعر صرف اليورو ليصل إلى 18.81 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، كما هبط الجنيه الإسترليني ليسجل 21.74 جنيه للشراء و21.95 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الريال السعودي ليسجل 4.12 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وانخفض سعر الدينار الكويتي ليسجل 48.85 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، كما هبط سعر اليورو ليسجل 18.81 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، وتراجع سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.74 جنيه للشراء و21.94 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الريال السعودي ليسجل 4.12 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، كما تراجع الدينار الكويتي ليسجل 48.85 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.