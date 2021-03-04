تجمع أوبك بلس يمدد العمل بخفض إنتاج النفط حتى نهاية أبريل المقبل

وافقت الدول المصدرة للبترول الأعضاء في تجمع "أوبك بلس" المكون من 23 دولة خلال اجتماعها اليوم الخميس على تمديد العمل بقرارات خفض إنتاج النفط حتى نهاية أبريل المقبل.

في الوقت نفسه تم السماح لكل من روسيا وكازاخستان فقط بزيادة إنتاجهما النفطي بمقدار 130 ألف برميل و20 ألف برميل يوميا لكل دولة منهما، بحسب إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اليوم في أعقاب اجتماع أوبك بلس الذي استمر عدة ساعات عبر الإنترنت.

كانت دول أوبك بلس بقيادة السعودية قد خفضت إنتاجها النفطي بشدة منذ يناير الماضي بهدف تحقيق الاستقرار في السوق.

ومنذ ذلك الوقت ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بفضل تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج.

يذكر أن دول تجمع أوبك بلس تنتج حوالي 45% من إجمالي إمدادات النفط في العالم.

كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد حذر في بداية اجتماعات اليوم من من المبالغة في التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد العالمي بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، وبالتالي تحسن الطلب على النفط.

وقال بن سلمان في مستهل الاجتماعات "قبل أن نتخذ خطوتنا التالية علينا أن نكون متأكدين من أن الضوء الذي نراه أمامنا ليس مصابيح قطار سريع قادم نحونا".

ودعت السعودية دول التجمع وعددها 23 دولة إلى توخي الحذر قبل اتخاذ أي قرارات بشأن زيادة إنتاج النفط، على أمل أن يؤدي التوسع في استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى تعاف سريع للاقتصاد وبالتالي زيادة الطلب على الطاقة.

وقال بن سلمان إن "حالة الغموض التي تحيط بمسار التعافي لم تتراجع حدتها".