1302 محضر تمويني بالإسكندرية في فبراير الماضي

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان له اليوم الجمعة، إن إجمالي المحاضر التموينية التي تم تحريرها خلال شهر فبراير 1302 محضر تمويني خلال الحملات المتتابعة على الأسواق والمخابز البلدية.

وشدد على أنه لا تهاون فيما يختص بصحة المواطنين، وأن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه للتلاعب بصحة وأرواح المواطنين،.

ووجه الشريف جميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة وعلى رأسهم مديرية التموين بالاستمرار في الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، موجها بتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والقيام بحملات مرورية مفاجئة للتأكد من عدم استغلال المواطنين بأي شكل من الاشكال.

من جانبه، ذكر محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن المديرية شنت خلال شهر فبراير العديد من الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بنطاق الادارات التموينية السبع، للتأكد من توفر السلع للمواطنين، ورصد أي مخالفات وتحرير محاضر لردع للمخالفين.

وأوضح إجمالي المحاضر التي تم تحريرها للمخابز البلدية المخالفة بلغت 716 محضرا من بينها 227 محضر إنتاج خبز ناقص وزن، و48 محضرا للمخابز المخالفة للمواصفات، بالإضافة إلى 147 محضر بيع بأزيد من السعر المعتمد، و164 محضر توقف عن العمل بدون إذن، و88 محضرا لمخالفة السجلات الرسمية.

وعن الحملات الرقابية على الاسواق والمحال، قال سعد الله إن إجمالي المحاضر التي تم تحريرها على الاسواق خلال شهر فبراير الماضي بلغت 586 محضرا، من بينها 5 محضر للمحال التي تبيع للمواطنين باسعار زائدة، و239 محضرا للمحال التي لم تعلن عن الاسعار، بالاضافة إلى 7 محاضر لمنشآت بدون ترخيص، و285 محضرا لعدم وجود شهادة صحية لبعض المحال، و5 محاضر عدم صلاحية مواد غذائية للاستهلاك الآدمي، و4 محاضر لبيع أغذية مجهولة المصدر.