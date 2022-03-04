تل أبيب ترفض طلبًا أوكرانيًا بحجب وسائل إعلام روسية

رفضت تل أبيب، الخميس، طلبًا أوكرانياً، بحجب وسائل الإعلام الروسية التي تبث في إسرائيل، وفق إعلام عبري.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، أنّ إسرائيل رفضت طلبًا قدمه السفير الأوكراني لديها، يفجن كورنيشوك، إلى وزير الاتصالات يواز هاندل، بحجب وسائل الإعلام الروسية التي تبث في إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، فإن السفير الأوكراني في تل أبيب، يعتبر أن القنوات الروسية "تضر بمعنويات الشعب الأوكراني".

وطلب كورنيشوك بحجب شبكة قناة روسيا اليوم (RT) ووكالة "سبوتنيك" للأنباء، اللتين تديرهما الحكومة الروسية.

بدوره، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي، أن "منع البث في نظام ديمقراطي هو حدث مأساوي له عواقب بعيدة المدى".

وقال الوزير هاندل: "مثل هذه الخطوة يجب أن يكون لها أساس قانوني".

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.