انفجار كبير يهز العاصمة الأوكرانية كييف

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إنّ انفجارًا كبيرًا هزّ العاصمة كييف فجر اليوم الجمعة، حسبما أوردته وسائل إعلام في نبأ عاجل.

في سياق متصل، أفاد مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بأن بلاده تواصل تزويد الأوكرانيين بأسلحة وأنظمة للتعامل مع التهديدات الميدانية والجوية.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.