السعودية تعلن اعتراض وتدمير 17 مسيرة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي فجر اليوم السبت إنه تم اعتراض وتدمير 17 طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في المملكة العربية السعودية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).