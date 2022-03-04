 الكاف يخطر بيراميدز بموعد وحكام مباراة الصفاقسي بالكونفدرالية - بوابة الشروق
الجمعة 4 مارس 2022 11:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد دعوات تنظيم النسل.. برأيك: ما هو عدد الأبناء الملائم للأسرة؟
النتـائـج تصويت

الكاف يخطر بيراميدز بموعد وحكام مباراة الصفاقسي بالكونفدرالية

محمد جلال
نشر في: الجمعة 4 مارس 2022 - 11:03 م | آخر تحديث: الجمعة 4 مارس 2022 - 11:03 م

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن حكم مباراة الصفاقسي وبيراميدز في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتصدر بيراميدز ترتيب المجموعة الأولى بالكونفدرالية برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد أهلي طرابلس في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، والصفاقسي ثالثا بـ3 نقاط، ويتذيل زاناكو المجموعة بلا نقاط.

وأخطر الكاف نادي بيراميدز بإقامة المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الأحد الموافق 13 مارس على الملعب الأولمبي برادس.

وأسند الكاف للطاقم الرواندي لإدارة مباراة بيراميدز والمكون من: «جون كلود إيشموي حكم الساحة ويعاونه الثنائي ديدون موتيمانا وريموند نوناتي فيما سيكون الحكم الرابع لويز هاكيزمانا».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك