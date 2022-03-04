الكاف يخطر بيراميدز بموعد وحكام مباراة الصفاقسي بالكونفدرالية

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن حكم مباراة الصفاقسي وبيراميدز في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتصدر بيراميدز ترتيب المجموعة الأولى بالكونفدرالية برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد أهلي طرابلس في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، والصفاقسي ثالثا بـ3 نقاط، ويتذيل زاناكو المجموعة بلا نقاط.

وأخطر الكاف نادي بيراميدز بإقامة المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الأحد الموافق 13 مارس على الملعب الأولمبي برادس.

وأسند الكاف للطاقم الرواندي لإدارة مباراة بيراميدز والمكون من: «جون كلود إيشموي حكم الساحة ويعاونه الثنائي ديدون موتيمانا وريموند نوناتي فيما سيكون الحكم الرابع لويز هاكيزمانا».