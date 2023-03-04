يشهد شهر مارس الجاري حراكا واسعا داخل النقابات المهنية، حيث تعقد نقابات الصحفيين والمهندسين والأطباء البيطريين جمعياتهم العمومية العادية، بينما دعت نقابة الأطباء أعضائها لجمعية عمومية طارئة لبحث مشكلات أعضائها مع الضرائب ومشكلة تراخيص المنشآت الطبية.

وقال أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين محمد ناصر، إن الجمعية العمومية للنقابة ستعقد الاثنين الموافق 6 مارس الجاري.

وأضاف ناصر لـ"الشروق"، أن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن مناقشة السياسة العامة للنقابة وعرض الإنجازات للعام الماضي، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2022، واعتماد الموازنة التقديرية عن عام 2023، وتقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشار إلى أن الجدول يتضمن تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، والنظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين طبقا لقانون نقابة المهندسين 66 لسنة 1974.

وذكر أن الحضور للأعضاء المقيدين بالنقابة الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة 2021، مشيرا إلى أن الانعقاد لا يكون صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء علي الأقل، فإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الاجتماع لساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العادية الثاني صحيحا بحضور 300 عضو على الأقل، وإلا يتم تأجيل الاجتماع أسبوعين، وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد، ولا يجوز للجمعية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

كما دعا مجلس نقابة الصحفيين، أعضاء الجمعية العمومية المقيدين في جدول المشتغلين، للاجتماع العادي الثاني للجمعية العمومية 17 مارس، نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني المقرر بـ50%+1 من إجمالي من لهم حق التصويت في الدعوة الأولى أمس الجمعة.

وتنعقد الجمعية العمومية في الدعوة الثانية بـ25% من إجمالي الأعضاء المسددين للاشتراكات، ويشتمل جدول الأعمال على افتتاح الجلسة وتلاوة الاعتذارات والتصديق على محضر الجمعية العمومية السابقة وعرض تقرير مجلس النقابة.

كما يتضمن الجدول التصديق على الميزانية والحساب الختامي، ومناقشة المسائل المقترحة من الزملاء، والمعروضة عن طريق مجلس النقابة، بشرط موافقة الجمعية العمومية على مناقشتها، ولا يجوز مناقشة غيرها، وإجراء الانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفي لعضوية المجلس، وإعلان قرارات وتوصيات الجمعية العمومية، وما يُستجد من أعمال.

من جهته، أعلن نقيب الأطباء البيطريين خالد سليم، إنه بناء على قرار مجلس النقابة، تقرر الدعـوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين، السبت 18 مارس الجاري، الساعة الواحدة ظهرا بالقاعة الكبرى بمبنی اتحاد نقابات المهن الطبية بالأزبكية في القاهرة.

وأضاف سليم في تصريحات له، أن جدول الأعمال يتضمن عرض تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة، وعرض تقرير أمين الصندوق عن اعتماد ميزانيات أعوام 2018 و2019 و2020، وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات عن ذات الفترة، وعرض ميزانيات النقابة العامة لعامي 2021-2022، واختيار مراقب الحسابات واعتماد مكافآته.

وأشار إلى أن الجدول يتضمن اعتماد اللائحة المالية والإدارية بعد تعديلها، واعتماد القيم المالية للخدمات النقابية وتوحيدها على مستوى الجمهورية.

فيما أعلنت النقابة العامة للأطباء، أن مجلس النقابة بأغلبية أعضائه، قرر دعوة الأطباء لحضور الجمعية العمومية غير العادية يوم الجمعة 17 مارس، وذلك بناء على مطالبات عديد من الأطباء والطبيبات بعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة أحوال الأطباء ومشكلاتهم في ظل عدم وجود أية نتائج إيجابية من التواصل مع الجهات التنفيذية في عديد من الملفات الحيوية.

وقالت النقابة، إن جدول أعمال الجمعية يشمل مناقشة تعامل مصلحة الضرائب المصرية مع الأطباء بطرق وآليات غير عادلة، واشتراطات الإدارة المحلية بالمحافظات بترخيص المنشآت الطبية في أدوار إدارية بالمباني وتحصيل رسوم مخالفة على على النفايات ولافتات المنشآت الطبية.

وأوضحت النقابة أنه سيتم فتح باب التسجيل من العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، وتبدء فعاليات الجمعية العمومية الواحدة ظهر الجمعة 17 مارس 2023، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم تأجيل انعقادها إلى الساعة الثانية ظهراً، واكتمال نصاب الجمعية العمومية غير العادية يستلزم حضور ألف طبيب وطبيبة.