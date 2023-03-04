الصين: لم نسجل وفيات بكورونا خلال أسبوع

قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان، اليوم السبت، إن الصين لم تسجل أية وفيات مرتبطة بوباء كورونا في مستشفياتها بين 24 فبراير الماضي والثاني من مارس المقبل.

بدوره، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن منظمة الصحة العالمية لا تزال تعمل على تحديد أصول وباء كورونا، بعد أن أفادت تقارير بأن وكالة أمريكية قيمت وباء كورونا على الأرجح بسبب تسرب معمل صيني، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز، وصحيفة "التلجراف" البريطانية.

وأوضح جيبريسوس: "لقد كتبت إلى قادة صينيين رفيعي المستوى وتحدثت معهم في مناسبات متعددة مؤخرًا قبل أسابيع قليلة فقط، بأنه لا تزال جميع الفرضيات المتعلقة بأصل الفيروس مطروحة على الطاولة".

من جهتها، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن وزارة الطاقة الأمريكية خلصت إلى أن الوباء قد نشأ عن تسرب معمل صيني، وهو تقييم تنفيه بكين.

وأكد جيبريسوس: "أود أن أكون واضحًا للغاية أن منظمة الصحة العالمية لم تتخلى عن أي خطط لتحديد منشأ جائحة كورونا".

وقالت الصحيفة نقلاً عن أشخاص قرأوا التقرير الاستخباراتي، إن وزارة الطاقة الأمريكية أصدرت حكمها "بثقة منخفضة" في تقرير استخباراتي سري تم تقديمه مؤخرًا إلى البيت الأبيض وأعضاء بارزين في الكونجرس.