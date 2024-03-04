بيربوك تشيد بإصلاحات مونتينيجرو في إطار سعيها إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أشادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بإصلاحات مونتينيجرو في إطار سعيها إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وحثت حكومة البلاد على مواصلة هذا الطريق بسرعة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية مونتينيجرو، فيليب ايفانوفيتش، قالت بيربوك في بودجوريتشا اليوم الاثنين: "لقد أوضحتم بشدة أنكم لا ترغبون فقط في البدء في هذه الخطوات الإصلاحية الآن، بل أنكم ملتزمون بالفعل بتنفيذها وأنكم في منتصف الطريق لتحقيقها".

وأشادت الوزيرة بشكل خاص بأحدث إصلاح في مجال القضاء حيث عيّنت مونتينيجرو مدعياً عاما أعلى جديدا في بداية هذا العام، بعد أن ظل هذا المنصب شاغرا لمدة أربع سنوات بسبب النزاعات الحزبية.

وبسبب عدم حل مشكلة شغور هذا المنصب، كان الاتحاد الأوروبي هدد بعدم إتمام فصول أخرى من المفاوضات مع مونتينيجرو.

يذكر أنه في إطار مفاوضات انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، تم فتح 33 فصلا وتم إغلاق ثلاثة منها بشكل مؤقت فقط.

ويسعى البلد المطل على البحر الأدرياتيكي إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 20 عاما. وقالت بيربوك: "الباب مفتوح أمامكم نحو الاتحاد الأوروبي عندما يتم استيفاء الشروط"، مشيرة إلى أن الوقت الذي مر منذ بداية هذا السعي كان كافيا لنشأة جيل جديد، وقالت: "من وُلد في عام 2003، أي قبل 20 عاما، أنهى اليوم دراسته المدرسية منذ وقت طويل. ولذلك فمن الأهمية بمكان أن يمضي الأمر الآن قدما بسرعة كبيرة".

وشددت الوزيرة الألمانية على أن الحرب الروسية على أوكرانيا جعلت من توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل غرب البلقان "ضرورة جيوسياسية"، ورأت أن "المشروع الأوروبي هنا في غرب البلقان يعد ضمانة للحرية والديمقراطية وسيادة القانون والرخاء" كما هو الحال أيضا بالنسبة لأوكرانيا.

من جانبه، أشار وزير خارجية مونتينيجرو، ايفانوفيتش، إلى أن زيارة الوزيرة الألمانية تأتي في وقت يشهد إصلاحات كبرى في بلاده، وقال: "يمكنني القول إننا اليوم حصلنا على تأكيد بأن الاتحاد الأوروبي مهتم بغرب البلقان. لا بديل عن الاندماج إذا أردنا منطقة مستقرة. إنه الطريق إلى الاستقرار وتسوية النزاعات بشكل أسهل".

جدير بالذكر أن مونتينيجرو بها حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء ميليويوكو سباييتش منذ أكتوبر 2023، وقد أخذت هذه الحكومة على عاتقها تنفيذ إصلاحات في البلاد.