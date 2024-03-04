لاتفيا تسجل زيادة في عدد المهاجرين على الحدود مع بيلاروس

قال قائد حرس الحدود جونتيس بوجاتس، إن لاتفيا بدأت مرة أخرى تسجل تزايدا في عدد المهاجرين الذين يحاولون بشكل غير قانوني عبور الحدود من بيلاروس المجاورة، مع قدوم طقس الربيع.

وقال بوجاتس، في حديث مع تليفزيون لاتفيا، اليوم الاثنين، إنه يمكن وصف يناير وبداية فبراير بأنهما كانا يتسمان بالهدوء، لكن الأيام القليلة الماضية تظهر أن عدد المخالفات يتزايد مرة أخرى.

وأشار بوجاتس، إلى أنه كانت هناك بالفعل 46 محاولة عبور غير قانونية للحدود في مارس – مقارنة بإجمالي 75 محاولة طوال شهر فبراير.

وأرجع بوجاتس، هذه الزيادة إلى الطقس الدافئ.

وأضاف أن الشتاء البارد كان له تأثير في ردع الهجرة.

وفي العام الماضي، ذكرت لاتفيا، أنها منعت أكثر من 13000 مهاجر من عبور الحدود من بيلاروس - مقارنة بما يقل قليلا عن 5300 مهاجر عام 2022.

وعززت الحكومة، في ريجا الحدود ردا على هذه الزيادة الحادة، حيث قامت ببناء سياج حدودي وأغلقت معبر سيلين الحدودي.