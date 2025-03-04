تراجع ساعات العمل في ألمانيا خلال 2024

تراجع عدد ساعات عمل القوة العاملة في ألمانيا العام الماضي للمرة الأولى منذ عام كورونا 2020.

وأعلن معهد أبحاث التوظيف وسوق العمل في نورنبرج اليوم الثلاثاء أن حجم ساعات عمل جميع الموظفين تراجع بنسبة 1ر0% إلى 37ر61 مليار ساعة مقارنة بالعام السابق.

ومع ذلك، ارتفع عدد العاملين على نحو طفيف بواقع نحو 71 ألف شخص ليصل إلى 31ر42 مليون شخص. ويعود الارتفاع بشكل رئيسي إلى العمل بدوام جزئي، الذي ارتفع عدد العاملين به بنسبة 2ر1%. في المقابل، انخفض عدد العاملين بدوام كامل بنسبة 2ر0% إلى 58ر25 مليون شخص.

وشكل العاملون بدوام جزئي 5ر39% من القوة العاملة، بزيادة قدرها 3ر0 نقطة مئوية عن عام 2023. وكان الانخفاض حادا على نحو ملحوظ بين العاملين لحسابهم الخاص، حيث تراجع عددهم بنسبة 9ر1% إلى 77ر3 مليون شخص.

ووفقا للبيانات، بلغ متوسط عدد ساعات العمل لكل عامل خلال العام الماضي 1332 ساعة، بتراجع قدره 5ر3 ساعة عن العام السابق. وانخفض أيضا عدد ساعات العمل الإضافي، والتي بلغت في المتوسط 1ر13 ساعة إضافية مدفوعة الأجر و1ر15 ساعة إضافية غير مدفوعة الأجر لكل عامل. ومثل ذلك تراجعا قدره 2ر2 ساعة عمل إضافية غير مدفوعة الأجر و1ر0 ساعة عمل إضافية مدفوعة الأجر مقارنة بعام 2023.