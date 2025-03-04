زيلينسكي يعين أقوى منافسيه في منصب جديد

وقع زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي مرسوما بتعيين سفيره في بريطانيا قائد القوات الأوكرانية السابق فاليري زالوجني، ممثلا دائما لدى المنظمة البحرية الدولية.



ونشر نص المرسوم على الموقع الرسمي لزيلينسكي. وسيجمع زالوجني بين المنصبين.



ويتولى فاليري زالوجني منصب سفير أوكرانيا في بريطانيا منذ 7 مارس 2024، وقبل ذلك كان يحتل منصب القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفي نهاية فبراير، ذكرت وسيلة إعلام أوكرانية نقلا عن نتائج استطلاع أجرته شركة "Socis" أن فاليري زالوجني ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف تفوقا على فلاديمير زيلينسكي في تصنيف ثقة الأوكرانيين.

المنظمة البحرية الدولية (IMO) هي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن تعزيز موثوقية وسلامة الشحن في مجال التجارة الدولية وعن منع تلوث البحر من السفن.