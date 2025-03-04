يوفنتوس يعود للمربع الذهبي في الدوري الإيطالي من بوابة فيرونا

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عاد يوفنتوس إلى المربع الذهبي للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه فيرونا 2 /صفر اليوم الاثنين بالمرحلة السابعة والعشرين.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع متفوقا بنقطتين على لاتسيو الذي تراجع للمركز الخامس، وتوقف رصيد فيرونا عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويتصدر إنتر ميلان جدول الترتيب برصيد 58 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه نابولي، ويحل اتالانتا ثالثا برصيد 55 نقطة.

وتقدم لاعب الوسط الفرنسي كيفرين تورام بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 72 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى بعد تلقيه تمريرة من أندريا كامبياسو.

وفي الثواني الأخيرة للمباراة اضاف الهولندي تيون كوبمينرس ثاني أهداف يوفنتوس بتسديدة بقدمه اليمنى بعد تمريرة من صامويل مبانجولا.

وألغى الحكم هدفا سجله توماس سوسلوف لفيرونا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد(فار).

وخرج يوفنتوس مؤخرا من دور الثمانية لكأس إيطاليا بخسارته أمام ضيفه إمبولي 2 / 4 بركلات الترجيح ،وقبلها خرج من الملحق الفاصل المؤهل لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بخسارته أمام آيندهوفن الهولندي 3 /4 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

وسجل يوفنتوس انتصاره الثالث عشر في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي مقابل 13 تعادلا وهزيمة واحدة.