أوروبا تعلق حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

علق الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف، وهي الخطوة التي تأتي على خطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم الانتقادات الأوروبية التي طالت واشنطن مؤخراً وتغير سياستها تجاه أوكرانيا.

وتتضمن المساعدات المعلقة حزمة جديدة من المساعدات العسكرية قيمتها 20 مليار يورو، وهي الحزمة التي اقترحتها مسئولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد، كايا كالاس، بسبب اعتراض المجر، حسب ما نقلت قناة العربية عن صحيفة "بوليتيكو".



وكشفت الصحيفة أنه في مسودة وثيقة صادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي، اختفى البند المتعلق بالإمدادات الجديدة من المساعدات العسكرية من النص الذي قدم إلى ممثلي دول الاتحاد للنظر فيه.

ونقلت عن مصادر مطلعة أن هذه التغييرات حدثت بعد أن استخدمت بودابست حق النقض ضد النسخة السابقة من الوثيقة خلال الاجتماع الأخير لممثلي دول الاتحاد.

كان البيت الأبيض قد أعلن مساء أمس الاثنين عن تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف. بينما أوضح مسئول في البيت الأبيض أن قرار التجميد مؤقت، وأنه يطال مساعدات عسكرية تم إقرارها في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وسبق لأوكرانيا أن تسلّمت جزءاً كبيراً منها بينما الجزء المتبقّي لم تتسلّمه بعد، وهو يشمل أعتدة وأسلحة.

ويأتي تجميد المساعدات الأمريكية لأوكرانيا في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى وضع خطة لمنح روسيا تخفيفا محتملا للعقوبات التي فرضت عليها منذ حربها مع أوكرانيا.