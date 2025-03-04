كشف الفنان طارق لطفي، عن تفاصيل رفضه تقديم دور يُصور شخصية مثلية جنسيًا في مسلسل «كلام على ورق» للمخرج محمد سامي.

وقال خلال حواره ببرنامج «حبر سري» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الثلاثاء، إن قراره جاء بعد مشاورات عائلية، معقبا: «العائلة كلها رفضت الفكرة، كنت موجودًا في العمل من قبل كتابة ورقة واحدة السيناريو، وبنينا الشخصية مع المخرج محمد سامي بطريقة إن الشخصية ليست شاذة؛ وإنما تمثلها لطبيعة عملها في كباريه، وكنت قلقان جدًا».

وتابع: «بعد اكتمال النص اكتشفت أنها شاذة، استشرت زوجتي وأولادي وأختي وأمي، لأن الدور سيؤثر عليهم بشكل أو بآخر، وقررت ألا أقدمه، خاصة وأنه لم يكن هناك هدف تقديمها».

ولفت إلى تقديم توم هانكس دورًا مشابهًا في أحد أفلامه، موضحا أنه ربطه بمرض مناعي ناتج عن الممارسات الشاذة؛ فأصبح للشخصية هدف، متابعا: «هنا أقدم الدور ولكن بدون أي نوع من الفجاجة نهائيا، أما غير كدا لأ».

وفسر سبب قلقه، قائلا: «الجمهور العربي أصعب جمهور؛ بيصدق الدور ويتأثر بيه بشكل كبير، والممثل لازم يكون حساس جدًا في اختياراته».

ورد على التساؤل عما إذا كان يخشى تعليقات الناس على الدور، قائلا: «لأ، أنا خفت على الناس نفسها، وتتشاف أنها حاجة لطيفة وعادية».