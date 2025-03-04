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أعلنت لجنة الانضباط وشؤون اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الإثنين، توقيع عقوبة مشددة البرتغالي مارسيلو هنريكي حارس مرمى فريق الجبلين.

تقرر إيقاف حارس المرمى البرتغالي 10 مباريات وتغريمه 75 ألف دولار بعد اعتدائه على الحكم السعودي ممدوح آل شهدان الذي أدار مباراة الجبلين ضد العدالة، يوم الأربعاء الماضي، في دوري الدرجة الثانية السعودي.

وانفعل مارسيلو هنريكي على الحكم السعودي واحتك به بدنيا بعد احتساب هدف منح فريق العدالة الفوز بنتيجة 2-1 في الوقت بدل الضائع.

واضطر الحكم السعودي لإشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه هنريكي الذي واصل انفعاله ودفع الحكم السعودي ليسقطه على أرض الملعب.