مصلحة الموانئ الليبية: غرق ناقلة ترفع العلم الروسي على متنها شحنة غاز طبيعي مسال

قالت السلطات الليبية، اليوم الأربعاء، إن ناقلة ترفع العلم الروسي وعلى متنها شحنة غاز طبيعي مسال انفجرت واشتعلت فيها النيران قبل أن تغرق في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا، ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات.

وكانت الناقلة خاضعة لعقوبات غربية، ويُشتبه في أنها جزء من أسطول الظل الروسي من ناقلات الطاقة التي تحاول التحايل على العقوبات المفروضة على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا. ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.

ووفقا لمصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية، وقعت "انفجارات مفاجئة على متن ناقلة الغاز الطبيعي المسال أركتيك ميتاجاز أمس الثلاثاء أعقبها حريق هائل"، بينما كانت على بعد نحو 240 كيلومترا (150 ميلا) قبالة سواحل مدينة سرت الليبية.

وجاء في بيان لمصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية، أن الناقلة التي كانت تحمل 61 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال، "غرقت بالكامل" بين ليبيا ومالطا.

وجرى إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 30 شخصا، ونُقلوا إلى سفينة أخرى متجهة إلى مدينة بنغازي الليبية.

وأفاد البيان، بأن الناقلة ميتاجاز أبحرت من مدينة مورمانسك الروسية الواقعة شمال غربي البلاد على بحر بارنتس، وكانت متجهة إلى بورسعيد في مصر على البحر المتوسط.