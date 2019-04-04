تقرير: قوات حفتر تسيطر على البوابة 27 غرب طرابلس في ليبيا

قال مراسل قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الخميس، إن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر سيطرت على البوابة 27 غرب طرابلس.

ويأتى ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه قوات حفتر سيطرتها على مدينة صرمان 60 كلم غرب العاصمة طرابلس، بحسب القناة الروسية.

وكان حفتر قد أعطى إشارة دخول قواته إلى العاصمة طرابلس لتحريرها من قبضة المليشيات والجماعات المسلحة.

وأكد حفتر في كلمة مسجلة إلى قواته، أنه قد حان موعد "الفتح المبين" للعاصمة طرابلس وتحريرها، داعيا إلى عدم رفع السلاح إلا في وجه من يرفعه بوجه قوات الجيش الليبي.

وقال إن الأمر بدخول العاصمة جاء "استجابة لأهالي طرابلس".

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، قد أوعز في وقت سابق من اليوم بالتعامل بقوة لصد توجه قوات حفتر.

ونشرت مواقع إخبارية ليبية وثائق تحمل توقيع السراج، أمر فيها قواته بـ"رفع درجة الاستعداد القصوى وإعادة تمركز الوحدات"، فضلًا عن "تنفيذ طلعات جوية واستخدام القوة للتصدي لكل من يهدد حياة المدنيين والمرافق الحيوية".