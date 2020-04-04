قال الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، إن الوسيلة الأولى لمكافحة فيروس كورونا المستجد، هي المكوث في المنازل.

وأضاف -أثناء حواره لفضائية «Dmc»، اليوم السبت- أن استخدام الكلور يجب أن يكون في حدود التنظيف والتعقيم لأرضيات الحمام والتواليت، متابعًا: «مافيش حاجة اسمها أرش كلور في البيت، لأنه بيسبب التهابات في الجلد والعينين».

وشدد على ضرورة غسل اليدين بالمياه والصابون لمدة 20 ثانية، حيث غسيل الصوابع وما بينها وباطن وظهر اليدين، على أن يتم ذلك قبل الأكل وبعده، وبعد القدوم من الخارج.

وأوضح أنه يجب تسخين الخبز على النار، ونقع الخضروات في مياه وخل، وغسل الفاكهة بالمياه والصابون، بالإضافة إلى تعقيم المعلبات بقطعة من القطن المغموس في كحول، مضيفًا أن ارتداء الكمامات والقفازات، يجب أن يكون أثناء الازدحام، على أن يتم التخلص منهم عن طريق رشهم بالكحول وقصهم وإلقائهم في القمامة.