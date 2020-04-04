قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن البنك بدأ في توزيع نصف مليون كرتونة سلع غذائية على الأسر كمرحلة أولى، وذلك مع بدء تباطؤ النشاط الاقتصادي بالتزامن مع العزل الصحي المنزلي، مشيدًا بجهود القطاع الخاص في معاونة البنك للخروج من الأزمة.

وأضاف «سرحان» خلال لقاء تليفزيوني لبرنامج «مصر أحلى» المُذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الجمعة، أن البنك يوجه جهوده حاليًا لدعم حملة «العمالة اليومية مسؤولية»، مؤكدًا دعم الفئات الأكثر فقرًا والمتضررة بصورة أكبر من الأزمة الحالية.

وأوضح أنه يتم التوزيع من خلال 4000 جمعية يتعاون معها البنك منذ 15 عامًا في حال حدوث أزمة، منوهًا بأنه يمكن التواصل عبر رقم 16060 لأي شخص يحتاج المساعدة، أو يرغب في تقديم المساعدة للمحتاجين.

وذكر أن البنك حول 30 مطبخًا مدرسيًا لإطعام الطلبة في المدارس والأسر خلال أزمة السيول، لمساعدة المتضررين.

ومن جهته، قال حسن فرحات، مسؤول إدارة القوافل ببنك الطعام، إن البنك بدأ في تقديم المساعدة لأهالي سيناء منذ بداية أزمة السيول في 8 مارس، وذلك بإمدادهم بالوجبات الساخنة والغطاء والأدوية.