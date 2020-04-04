 ضبط 7857 زجاجة كحول مجهولة المصدر داخل مصنع مستحضرات تجميل في دمياط - بوابة الشروق
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ضبط 7857 زجاجة كحول مجهولة المصدر داخل مصنع مستحضرات تجميل في دمياط

حلمي ياسين:
نشر فى : السبت 4 أبريل 2020 - 6:32 م | آخر تحديث : السبت 4 أبريل 2020 - 6:32 م

شنت الأجهزة الأمنية في محافظة دمياط، حملة مكبرة، على المخازن ومحلات بيع المستلزمات الطبية والصيدليات العامة ومصانع المنظفات ومستحضرات التجميل، لمحاربة الغش التجاري واستغلال حاجة المواطنين للمستلزمات الوقائية، وضبط سوق الدواء، ومتابعة مدى توافر المستلزمات الطبية الوقائية الخاصة بمحاربة فيروس كورونا.

وأسفرت الحملات، عن ضبط مصنع لإنتاج الكحول غير مطابق للمواصفات بمدينة دمياط الجديدة، حيث تم ضبط 7857 زجاجة كحول غير مطابق للمواصفات ومجهولة المصدر، وتبين أن المصنع يعمل في مجال إنتاج مستحضرات التجميل فقط، واستغل أزمة انتشار فيروس كورونا، ولجأ لإنتاج الكحول غير مطابق للمواصفات.

تم تحريز الكمية وأخذ عينات من الكحول لتحليلها ومعرفة مدى صلاحيتها للاستخدام، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.‎

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