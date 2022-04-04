تجديد حبس المتهمة بقتل طفلة قطار الصعيد في المنيا

قرر المستشار طارق جلال صوفي، المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا، حبس "ربة منزل" مقيمة بمركز بني مزار، شمال المنيا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها باستدراج طفلة، 4 سنوات، إلى مسكنها المواجه لمنزل أسرة الطفلة بقصد الاستيلاء على قرطها الذهبي.

وعقب عودتها إلى مسكنها قامت بوضع الجوال وبداخله الجثة داخل حقيبة بلاستيكية كبيرة الحجم، وتوجهت إلى محطة قطار بنى مزار واستقلت القطار، ولدى وصول القطار محطة الجيزة تركتها بداخله وغادرته وتوجهت إلى محل إقامتها.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا، أكدت خلاله قيام الأجهزة الأمنية، بكشف ملابسات واقعة العثور على جثة طفلة داخل جوال بأحد القطارات، تبين من التحريات أن ربة منزل جارة المجنى عليها بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، وراء ارتكاب الواقعة بعد الاستيلاء على قرطها الذهبى أُلقى القبض على المتهمة واعترفت بجريمتها.

وبالفحص تبين وجود حالة غياب لطفلة بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، وباستدعاء والد الطفلة "مزارع"، قرر أن كريمته التي تبلغ من العمر 4 سنوات تغيبت حال لهوها أمام منزل الأسرة، وأضاف أنه لم يقم بالإبلاغ لانشغاله في البحث عنها، وبعرض صورة الطفلة المعثور عليها بالقطار تعرف عليها وقرر أنها لكريمته، وأنها كانت ترتدى قرطًا ذهبيًّا.

وتوصلت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة مركز شرطة بنى مزار.