استكمال أعمال تطوير حي شمال بمدينة الأقصر

تابع أحمد عوض الله، رئيس حي شمال مدينة الأقصر، استكمال أعمال التطوير الجارية بالحي، والتي تضمنت رفع كفاءة منطقة شمال بدءًا من الدائري بالنجع الطويل وميدان العمد مرورًا بالنوافل وصولاً حتى ميدان العماري.

وتشمل الأعمال، تركيب بلدورات جديدة، حيث تم تركيب حوالي 2000 متر بلدورة عجالي، 250 متر بلدورة وسط حتى الآن، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال رفع البلدورات والبلاط المتهالك وإزالة التعديات المخالفة لخط التنظيم بهذه المناطق، وذلك في إطار الخطة الموضوعة الارتقاء بالمظهر الجمالي بكل أنحاء مدينة الأقصر.

من جهته، شدد العميد طارق لطفي، رئيس المدينة، على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها داخل نطاق المدينة.