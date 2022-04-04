نائب رئيس الحكومة اللبنانية: نأمل في توقيع اتفاق أولي مع صندوق النقد قريبا

عبر نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، عن أمله في توقيع اتفاق أولي للتعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي قريبا، على أن يلي ذلك تنفيذ عددا من الإجراءات قبل التوقيع النهائي.

وقال الشامي، في تصريح اليوم الاثنين، إن المفاوضات مستمرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، حيث يتولى الشامي رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق الذي تزور بعثه منه لبنان حاليا.

وأشار إلى أن المفاوضات تناولت إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي وإقرار الموازنة في مجلس النواب وإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة والتي عقدت الأسبوع الماضي في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.