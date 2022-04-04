الكسندر فوتشيتش يتقدم في الانتخابات الصربية بلا منازع

يبدو أن الرئيس الصربي الحالي ألكسندر فوتشيتش سيفوز بفارق واضح في الانتخابات الرئاسية الصربية، كما كان متوقعا على نطاق واسع، وفقا لتحليل معهد "إبسوس" لأبحاث الانتخابات ووكالة "سيزد" لمراقبة الانتخابات.

ووفقا للمعهدين، فقد حصل فوتشيتش على حوالي 59 % من الأصوات يوم الأحد بينما حصل اقوى منافسيه ، زدرافكو بونوش، على حوالي 6ر17 %.

وفي الانتخابات البرلمانية، احتل الحزب "الصربي التقدمي" الذي ينتمي إليه فوتشيتش المركز الأول بنسبة 43 %، يليه تحالف "متحدون من أجل انتصار صربيا" بنسبة 13 %، وفقا لما أظهرته أرقام "إبسوس" و"سيزد" بعد فرز أكثر من ثلاثة أرباع الأصوات.