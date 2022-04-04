مياه المنوفية اجتماعا لمناقشة الإجراءات الخاصة لعمل مسابقات ثقافية بين طلاب المدرسة الثانوية الفنية

عقد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اجتماع مجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة؛ لمناقشة الإجراءات الخاصة لعمل مسابقات ثقافية بين طلاب المدرسة، تمهيدا للاشتراك فى مسابقة العباقرة واستثمار هؤلاء الطلاب المتفوقين دراسيا من خلال المشاركة ف العام على المدارس الثانوية الفنية للشركة القابضة، وأعضاء مجلس إدارة المدرسة بالشركة.

وكرم مجلس إدارة المدرسة، أوائل طلبة المدرسة الثانوية الفنية بالمنوفية، حيث حثهم أثناء التكريم على ضرورة الاجتهاد والتفوق لأن ذلك هو الأساس للنهوض بالمجتمع بأكمله.

وأعرب نجيب، عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من الطلبة كتقليد سنوي تحرص عليه الشركة كل عام تحفيزاً لهم على ببذل المزيد من الجهد حيث أكد أن الهدف من تدشين المدارس الفنية المتخصصة إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي تؤهلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطبيقاتها فىفى تلك المسابقات لاكتساب وتنمية مهاراتهم العلمية وتنشيط الجانب الذهني والعقلي للطالب ولخلق روح التحدي بين الطلاب.وجاء ذلك بحضور العميد خالد المهدى المشر مجال حياتهم العملية بالشركة.