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أصبحت فنلندا الآن عضوا رسميا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وذلك بعد أن أودع وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو أوراق الانضمام لدى الولايات المتحدة.

وبذلك تصبح فنلندا العضو رقم 31 في التحالف الدفاعي العسكري، بعد تجاوزها معارضة تركيا.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستوتلنبرج إن هذا: "ليوم تاريخي".

وتنطبق الآن على فنلندا المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو، وهي ضمان قوي للأمن الجماعي.

وتنص المادة على أن أي هجوم، أو عدوان مسلح على أي عضو في التحالف العسكري، هو عدوان على جميع الأعضاء.

وسيتم رفع العلم الفنلندي أمام مقر الناتو، ووضعه أبجديا بين علمي إستونيا وفرنسا، ومن ثم ستشارك فنلندا لأول مرة في اجتماع وزراء خارجية الناتو كعضو كامل العضوية.

وكانت فنلندا تقدمت مع السويد بطلبين لنيل عضوية الناتو، في مايو 2022، عقب بدء الحرب الروسية الأوكرانية، لكن الطلبين واجها معارضة تركية.

ويتعين موافقة جميع أعضاء الناتو بالإجماع على قبول أعضاء جدد، وبعد أشهر من محادثات توسط فيها الحلف، رضخت تركيا في نهاية الأمر وصوتت لصالح قبول فنلندا عضوا بالحلف الأسبوع الماضي.

وأنهى القرار وضع فنلندا المحايد الذي دام عقودا، وسط مخاطر أمنية متصورة مرجعها الحرب الروسية الأوكرانية.

يذكر أن فنلندا، الدولة الاسكندنافية، لديها حدود بطول 1340 كيلومترا مع روسيا.

وأكمل الناتو الإجراءات النهائية لقبول فنلندا بعد أن أودعت تركيا أوراق التصديق لدى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وعقب ذلك، أصدر ستولتنبرج رسالة دعوة إلى فنلندا للانضمام إلى الحلف.

وسلمت هلسنكي موافقتها على دعوة الناتو إلى واشنطن وأكملت العملية.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال متحدث باسم الكرملين، إن انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يهدد الأمن الروسي ومصالح البلاد الداخلية.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "توسيع الناتو يمثل هجوما على أمننا ومصالحنا القومية".

وأضاف أن روسيا سوف تضطر لاتخاذ إجراءات مضادة.

ورفض بيسكوف ما يتردد عن أن انضمام فنلندا للناتو مماثل لانضمام أوكرانيا للناتو، وهو ما تخشاه روسيا.

وأوضح بيسكوف "الوضع مع فنلندا مختلف كليا عن الوضع مع أوكرانيا".

وقال إن فنلندا لم تكن أبدا "معادية لروسيا" وليس لديها خلاف مع موسكو.

وأضاف "الوضع في أوكرانيا على العكس تماما، وربما يكون أكثر خطورة".

وأشار إلى أنه لذلك السبب شنت روسيا "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

وقال بلينكن، في تصريحات له قبل مراسم الانضمام، إن الحرب الروسية الأوكرانية أدى إلى انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، وهو أمر حاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منعه.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن انضمام فنلندا لحلف الناتو يظهر حاجة الحلف إلى "مراجعة جميع الاستراتيجيات" وذلك في مسعى لانضمام بلاده لعضوية الحلف في المستقبل.."

ولا يزال طلب السويد لنيل عضوية الحلف ينتظر تصديق تركيا، بسبب عدة نقاط عالقة، من بينها مخاوف أنقرة بسبب ما تصفه بافتقار التعاون في مجال محاربة الارهاب.

يذكر أن المجر، مثل تركيا، لم تصدق بعد على انضمام السويد للناتو.

وفيما وصفه بأنه أول عمل لفنلندا كعضو في حلف الناتو، سلم هافيستو أوراق تصديق بلاده على عضوية السويد في الحلف إلى بلينكن في نهاية المراسم.