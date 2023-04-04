مدرب سيراميكا: كنا نستحق الفوز أمام الإسماعيلي

يرى معين الشعباني، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، أن فريقه كان يستحق الفوز أمام الإسماعيلي، مبديًا رضاه عن مستوى لاعبيه.

سيراميكا تعادل مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الإثنين، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال الشعباني، في تصريحات تليفزيونية بعد نهاية المباراة: «كنا نستحق الفوز أمام الإسماعيلي.. هدف الإسماعيلي جاء من مجهود فردي مميز للاعب محمد الشامي».

وأضاف: «كانت لنا أسبقية في المحاولات والفوز بالكرة الثانية، وجعلنا الإسماعيلي في نصف ملعبه بعيدا عن محمد بسام، المحاولات كانت كثيرة لكن التوفيق غاب عنا».

وتابع: «راض عن مستوى الفريق لأن هناك تحسنًا تدريجيًا وأداء اللاعبين في تطور من مباراة لأخرى، ينتظرنا ضغط مباريات الفترة المقبلة لذلك يجب أن يكون جميع اللاعبين جاهزين».

وأوضح: «كل لاعب أدى المطلوب رغم تغييرات المراكز حيث لعب محمد عادل في مركز الظهير الأيمن، وأحمد رمضان بيكهام بالظهير الأيسر، نحتاج فقط للتركيز بشكل أكبر على المرمى».

وأتم: «نحتاج للتركيز أكثر على المرمى؛ لأننا أهدرنا عدة فرص وحارس الإسماعيلي تألق، لكن في النهاية هي نقطة من أرضية ملعب صعبة وضد فريق محترم يلعب وسط جماهيره».