من سينوب عن بايدن في حفل تتويج الملك تشارلز؟

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت مصادر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتغيب عن حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث الذي من المقرر أن يقام الشهر المقبل.

وكشفت المصادر لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن السيدة الأولى جيل بايدن، ستترأس وفدا إلى المملكة المتحدة لحضور حفل التتويج، المقرر عقده في 6 مايو.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن تغيب بايدن أثار حفيظة البعض.

في الماضي، لم يحضر الرؤساء حفل تتويج ملك بريطاني، إلا أنه خلال تتويج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، قرر الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت أيزنهاور إرسال وفد يمثله، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وكان بايدن حضر جنازة إليزابيث في سبتمبر، إلى جانب قادة آخرين من جميع أنحاء العالم، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.