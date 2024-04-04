سفير تركيا بالقاهرة: دور مصر محوري في جهود وقف إطلاق النار بغزة ووصول المساعدات

أكد سفير تركيا لدى القاهرة، صالح موطلو شن، اليوم الخميس، أن الدور المصري محوري في جهود وقف إطلاق النار بغزة، وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية، وحل الدولتين.

وقال السفير التركي، خلال إفطار رمضاني أقامته السفارة التركية اليوم، للصحفيين والإعلاميين، إن 95% من المساعدات التي تصل إلى غزة، تمر عبر مصر، بدعم من السلطات المصرية، وإن بلاده أرسلت حتى الآن 21 طائرة مساعدات و8 سفن مساعدات.

وأعرب عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والبدء، في أعمال إعادة الإعمار في أقرب وقت ممكن، وأن بلاده تُقدّر الدور الذي تلعبه مصر في هذا السياق.

وشدد السفير التركي على أنه ينبغي على الجانب الإسرائيلي، أن ينشط إجراءاته على الحدود من أجل وصول المساعدات إلى غزة بشكل أسرع.