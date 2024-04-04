تستضيف الإعلامية منى عبدالوهاب، مساء اليوم الخميس، الفنان حسام حبيب، وذلك في حلقة جديدة من برنامجها «ع المسرح»، الذي تقدمه على مدار شهر رمضان عبر قنوات «الحياة» و«CBC»، و«الأولى».

وفي البرومو الذي نشرته فضائية «الأولى» للجزء الثاني من الحلقة، تحدث «حبيب» عن أزمته مع طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، وأشار إلى احترامه للمرأة بشكل عام، قائلًا: «مراتي لو فنانة لو قاعدة في البيت هي تاج على راسي».

وبمواجهته أن «شيرين» حلقت شعر رأسها بعد أزمتهما الأولى، عقب: «لما طلعت كده أنا وقعت على ركبي في الأرض، أنا مش مصدق إن ده رد فعل للفعل ده».

وأضاف: «هي محاطة بناس توكسيك.. في ناس بتخطط إزاي يوقعوا بيني وبينها، وأمراض متجيش في خيالي أصلًا، هما عملوا فيها كده عشان عرفوا إنها ناوية ترجع لي».

ونفى ما أثارته الفنانة حول استحواذه على أموال عملها، بقوله: «أنا عمري ما أخدت مليم من شغل شيرين».

وبسؤاله عما إذا تجاوز بدنيًا بحق شيرين، قال: «أنا عمري ما هنت ست.. يعني إيه مديت إيدك؟!»، بحسب وصفه.

وأكمل: «هل أنا مستعد أتخلى عن شيرين عشان هي زعلت ناس مني؟.. في كلمة كنت بقولها لشيرين ديمًا، أنا بحبك أكتر من الزعل».