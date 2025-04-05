 تحذير من احتمال وقوع تسونامي في بابوا غينيا الجديدة بعد زلزال قوي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تحذير من احتمال وقوع تسونامي في بابوا غينيا الجديدة بعد زلزال قوي

ولنجتون (نيوزيلندا) (أ ب)
نشر في: الجمعة 4 أبريل 2025 - 11:58 م | آخر تحديث: الجمعة 4 أبريل 2025 - 11:58 م

أصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي في بابوا غينيا الجديدة بعد زلزال قوي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر.

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