تحذير من احتمال وقوع تسونامي في بابوا غينيا الجديدة بعد زلزال قوي

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أصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي في بابوا غينيا الجديدة بعد زلزال قوي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر.