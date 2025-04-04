ألمانيا: الحكم بسجن وزيرة الصحة السابقة في ولاية برلين بتهمة الفساد

أصدرت محكمة ألمانية اليوم الجمعة، حكما بالسجن لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ ضد ديليك كالايتسي، وزيرة الصحة السابقة في ولاية برلين بتهمة الفساد، على خلفية التكاليف المتعلقة بزفافها.

وقال القاضي الذي ترأس الجلسة في القضية المرفوعة ضد كالايتسي، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي والتي شغلت منصب سيناتور برلين للصحة بين عامي 2016 و 2021: "تم التأكد من تهمة الفساد ضدها".

وقد تفقد كالايتسي أيضا معاشها التقاعدي المتعلق بفترة عضويتها في برلمان برلين وكعضوة في مجلس الشيوخ، وهو يعادل منصب وزيرة على مستوى الولاية.

وتبين للمحكمة عدم قيام وكالة تم التعامل معها في حملة إعلانية رسمية من قبل هيئة الصحة بإرسال فاتورة إلى السيناتور السابقة لقاء تنظيم حفل زفافها عام 2019، ما يشير إلى أن رئيس الشركة كان يتوقع الحصول على ميزة من منصب كالايتسي.

وأصدرت المحكمة حكما مع وقف التنفيذ لمدة 15 شهرا ضد رئيس الوكالة

وسيتعين على كالايتسي أيضا دفع مبلغ 6242 يورو (6895 دولارا) ، وهو المبلغ الذي استفادت منه، بينما سيتعين على رئيس الوكالة دفع مبلغ 9450 يورو.