ضحية هجوم النمر في سيرك طنطا: شعرت أنه كان ينتقم مني

روى محمد البسطاويسي، مساعد مدرب الأسود وضحية هجوم النمر في سيرك طنطا، تفاصيل الواقعة التي تسببت في بتر يده.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الجمعة، إن الحيوانات جائعة منذ 10 رمضان الماضي.

وأضاف أن المدرب داخل القفص تكون له هيبة أمام الحيوانات على عكس من يقف بالخارج، مؤكدا أن دوره كان ربط النمر الأصفر في حين كان على المدربة لفت انتباه النمر الآخر "الأبيض"، "لكنها أخطأت فهاجمهني".

ونوه بأن المدربة كان عليها التدخل فورًا بالشوكة أو طفاية الحريق أو غير ذلك من المعدات، لكن من سحبه من فم النمر هو عامل يدعى شعبان بعد تدخله بالشوكة.

وتابع: «شعرت أن النمر كان ينتقم مني.. الحمد لله إني عرفت أمسك نفسي أنا شفت يوم محدش شافه».

وفيما جدد اتهام المدربة بأنها المخطئة، وقال: «لو كانت مفضلتش النمر عني كانت موتت النمر.. المفروض يبقى معاها شوكة لو كانت حطيتها في زوره كانت هتموته».

ولفتت إلى أن المدربة لم تطمئن عليه في المستشفى، واستكمل: «لو ربنا مكنش قدرني على التماسك.. كان النمر هيقلب القفص وكانت الأسود والنمور هتطلع على الجمهور».