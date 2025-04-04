السعودية تستنكر تدمير إسرائيل مستودعا تابعا لها في غزة

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أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، وذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية البيان الذي جاء ردا على استهداف القوات الإسرائيلية للمدنيين ومناطق إيواء النازحين، بما في ذلك قصف مدرسة دار الأرقم التي كانت تؤوي عائلات نازحة.

وأكد البيان أن "استمرار غياب آليات المحاسبة الدولية الرادعة أتاح للسلطات الإسرائيلية التمادي في انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني".

كما أدانت المملكة تدمير مستودع تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث في منطقة موراج شرق رفح، والذي كان يحتوي على مستلزمات طبية مخصصة لعلاج المرضى والمصابين في القطاع المحاصر.