هند صبري: متحمسة لتقديم مسلسل عربي عن المرأة يصل للعالم عبر نتفليكس

أعلنت منصة نتفليكس، للبث الترفيهي،​ عن تعاونها مع الفنانة هند صبري لإنتاج عمل فني جديد من بطولتها.

المسلسل العربي الجديد هو درامي كوميدي وتخوض فيه "صبري" أول تجربة لها كمنتج منفذ من خلال شركتها "SALAM Production" التي أسستها في القاهرة عام 2015.

وكان أول إنتاج مشترك للشركة هو الفيلم التونسي "زهرة حلب" للمخرج رضا الباهي ومن بطولة هند صبري، وحصل الفيلم على عدة جوائز.

ومن المتوقع أن يتم تصوير المسلسل الجديد في مصر، على أن يبدأ إنتاجه في خريف 2020.​

وقال أحمد الشرقاوي، مدير الإنتاجات العربية الأصلية في نتفليكس "نحن متحمسون للغاية للعمل مع هند صبري، واحدة من الممثلات الأكثر شهرة في العالم العربي، والتي فازت بقلوب الجماهير العربية طوال حياتها المهنية.

وأضاف "الشرقاوي"، أن العمل الفني الجديد مع هند صبري سيركز على المرأة، ونحن على يقين أنه سيلقى قبول لدى الجمهور."

وصرحت "صبري": "أنا في غاية الحماس للمشاركة في عمل فني يخص المرأة، أنا أيضاً متحمسة لخوض أول تجربة لي كمنتج منفذ، وأن أشارك مع نتفليكس في تقديم محتوى يخرج من الوطن العربي​ ليعرض على نطاق عالمي."

هند صبري حائزة على العديد من الجوائز الفنية والسينمائية، وهي أول فنانة عربية يتم اختيارها في لجنة تحكيم مهرجان البندقية (فينيس) السينمائي الدولي وذلك في دورته لعام 2019. وهي أيضا أيقونة أزياء، وسفيرة للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة لبرنامج الأغذية العالمي.

وكانت المنصة العالمية قد اختارت هند صبري الشهر الماضي ضمن 55 نجمة عالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة ضمن مشروع "لأنّها شاهدت"، وتشمل القصص التي ألهمت النساء اللاتي قدمنّ لنا أعمالاً استهوتنا وألهمتنا بنفس الوقت "مع كل من صوفيا لورين، وسلمى حايك، "وياليتزا أباريشيو، وميلي بوبي براون، ولوري نان"، ولانا كوندور، وبيترا كوستا، وآفا دوفرناي.

وعرضت الشبكة عدد كبير من أعمال هند صبري آخرها فيلمي الكنز والجزيرة.