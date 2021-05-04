مصرع سائق توك توك غرقا أثناء الاستحمام في النيل بالدقهلية

لقي سائق توك توك مصرعه غرقا بمياه النيل؛ نتيجة نزوله للاستحمام بالمياه هربا من حرارة الجو بقرية كفر الطويلة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بغرق شخص بمياه نهر النيل المار أمام قرية كفر الطويلة دائرة المركز.

وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري، تم انتشال الجثمان، وبالفحص تبين أنه أثناء استحمام سعد أحمد إبراهيم ٢٤ سنة، سائق توك توك، بمياه نهر النيل جرفه التيار، ولعدم إجادته السباحة توفي غرقا، وبمناظرة الجثمان تبين عدم وجود إصابات ظاهرية به.

وبسؤال شاهد الواقعة، أيد مضمون الفحص، وبسؤال والد المتوفي لم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك أو يشتبه في وفاته جنائيا.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٣٥٤١ إداري مركز طلخا، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن، وسلم الجثمان لذويه.