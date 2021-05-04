مصرع سائق توك توك غرقا أثناء الاستحمام في النيل بالدقهلية

لقي سائق توك توك مصرعه غرقا بمياه النيل؛ نتيجة نزوله للاستحمام بالمياه هربا من حرارة الجو بقرية كفر الطويلة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية.
وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بغرق شخص بمياه نهر النيل المار أمام قرية كفر الطويلة دائرة المركز.
وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري، تم انتشال الجثمان، وبالفحص تبين أنه أثناء استحمام سعد أحمد إبراهيم ٢٤ سنة، سائق توك توك، بمياه نهر النيل جرفه التيار، ولعدم إجادته السباحة توفي غرقا، وبمناظرة الجثمان تبين عدم وجود إصابات ظاهرية به.
وبسؤال شاهد الواقعة، أيد مضمون الفحص، وبسؤال والد المتوفي لم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك أو يشتبه في وفاته جنائيا.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٣٥٤١ إداري مركز طلخا، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن، وسلم الجثمان لذويه.