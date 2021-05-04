أعضاء في مجلس الشيوخ يحثون إدارة بايدن على دعم اليمن

حثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وزارة الخارجية على دفع المانحين الدوليين لسد نقص يبلغ 2.5 مليار دولار في المساعدات للتخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن.

وقال أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إن 50 ألف شخص في اليمن يعيشون اليوم ظروفا "شبيهة بالمجاعة"، وأضافوا أن هناك 5 ملايين آخرين على بعد خطوة واحدة من ذلك، وفقا لوكالة رويترز.

وجاء في الرسالة أنه و"على عكس عام 2018 فقد تقاعس المجتمع الدولي حتى الآن في الغالب عن التصدي للتحدي وتوفير التمويل القوي اللازم لتفادي هذه الكارثة".

وأشارت الرسالة إلى أن 50% فقط هو ما تمت تلبيته من مناشدة الأمم المتحدة لتقديم 3.4 مليار دولار في 2020، كما أن مناشدة أخرى لتقديم 4.2 مليار دولار في عام 2019 لم يتحقق منها إلا ما يعادل 87 %، أما هذا العام فقد بلغت نسبة الوفاء34 % من مناشدة الأمم المتحدة.

وأكدت خطوة الأعضاء تلك، القلق المستمر في الكونجرس بشأن آثار الحرب الدائرة في اليمن.