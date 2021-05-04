محافظة القاهرة: مصادرة 1200 شيشة وغلق 10 مقاهٍ بمدينة نصر وإحالة المخالفين إلى النيابة

قامت الأجهزة التنفيذية للمنطقة الشرقية وحي شرق مدينة نصر، بحملة مسائية على المقاهي بشوارع عباس العقاد وأنور المفتي وحي السفارات، أسفرت عن مصادرة حوالي ١٢٠٠ شيشة، وفتح الممر المؤدي من شارع عباس العقاد إلى أنور المفتي، وتم تحرير محاضر إدارة بدون ترخيص وغلق لـ١٠ مقاهٍ، وإحالة المخالفين إلى النيابة، لعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وجارٍ الاستمرار في الحملات، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة خالد عبدالعال.

وصرح محافظ القاهرة بأن الدولة ستطبق الإجراءات الاحترازية بكل حزم، حرصًا على صحة المواطنين.

وقال عبدالعال إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في حملاتها اليومية على المقاهي لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومنع الشيشة، مشددًا على أصحاب المقاهي بالالتزام لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية والغلق.

ووجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتكثيف حملات متابعة التزام المقاهي بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، والتعامل بكل حسم مع الكافيهات والمقاهي والمولات التجارية التي تخالف قرارات الدولة الخاصة بالمواعيد الصيفية.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة، للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، والالتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعي، والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين.

