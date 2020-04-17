ارتفاع العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي جديد

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أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال مارس الماضي.

وذكرت وزارة التجارة أن عجز الميزان التجاري زاد خلال مارس الماضي إلى 4ر74 مليار دولار مقابل 5ر70 مليار دولار وفقا للبيانات المعدلة خلال فبراير الماضي.

جاء العجز التجاري متفقا مع تقديرات المحللين الذين توقعوا ارتفاع العجز خلال مارس الماضي إلى 5ر74 مليار دولار مقابل 1ر71 مليار دولار خلال فبراير الماضي وفقا للبيانات الأولية.

جاءت زيادة العجز التجاري خلال مارس الماضي بسبب ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 3ر6% إلى 5ر274 مليار دولار بعد تراجعها خلال فبراير الماضي بنسبة 7ر0% إلى 1ر258 مليار دولار.

في الوقت نفسه ارتفعت قيمة الصادرات الأمريكية خلال مارس الماضي بنسبة 6ر6% إلى 200 مليار دولار بعد تراجعها خلال فبراير الماضي بنسبة 4ر2% إلى 6ر187 مليار دولار.