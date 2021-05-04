الأرصاد تنشر خريطة الظواهر الجوية المتوقعة: انخفاض مؤقت في درجة الحرارة الجمعة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر المتوقع حدوثها خلال الفترة من غدًا الأربعاء الموافق 5 مايو، وحتى الاثنين الموافق 10 مايو الجاري.

وقالت الأرصاد، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يسود البلاد طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلًا على الأنحاء كافة.

وذكرت أنه من المتوقع تعرض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري لنشاط رياح على فترات متقطعة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 5 مايو، مشيرة إلى تعرض مناطق من جنوب سيناء لنشاط رياح، وذلك يوم الخميس الموافق 6 مايو.

وأوضحت أنه من المتوقع انخفاض درجة الحرارة بشكل مؤقت يوم الجمعة الموافق 7 مايو؛ ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويستمر شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأضافت أنه من المتوقع أن تتعرض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد لنشاط رياح على فترات متقطعة، وذلك يوم الجمعة الموافق 7 مايو.

وتوقعت تعرض مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد لنشاط رياح على فترات متقطعة، وذلك يوم السبت الموافق 8 مايو، لافتة إلى تعرض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية لنشاط رياح على فترات متقطعة، وذلك يوم الأحد الموافق 9 مايو.

وتوقعت انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 10 مايو؛ ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلًا على كل الأنحاء.

وتابعت أنه من المتوقع تعرض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد لنشاط رياح على فترات متقطعة، وذلك يوم الاثنين الموافق 10 مايو.