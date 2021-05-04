"عبد العال": يناشد أصحاب المقاهي والكافيهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية



أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الدولة تطبق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمنتهى الحزم خلال شهر رمضان، لحماية صحة وسلامة المواطنين مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين، وأشار في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أنه يتابع على مدار الساعة الاجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة تطبيق المقاهى والكافيهات والمحال الإجراءات الإحترازية التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء حرصًا على صحة المواطنين.

ولفت محافظ القاهرة إلي أن المقهى المخالف يتم صدور قرار فورى له بالغلق لمدة شهر ومصادرة الشيش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبه، وإحالته للنيابة لمخالفته الإجراءات الاحترازية، مطالباًً المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم.

وناشد أصحاب المقاهي والكافيهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، مؤكداً أن المحافظة تواصل حملات متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية في كافة الأحياء على مدار أيام الاسبوع وغير مقتصرة على أيام الاجازات والأعياد فقط، حرصا على صحة المواطنين.

وتابع: أن الحملات يتم متابعتها بصفة مستمرة لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى، مشدداً على رؤساء الأحياء بمتابعة إلتزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.



وتنفيذًا لتوجيهات محافظ القاهرة قامت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الشمالية بحملة مكبرة على أحياء شبرا وروض الفرج والساحل بالتنسيق مع المتابعة والاشغالات وشرطة المرافق أسفرت عن مصادرة ٢٤٠٤ شيشة وغلق عدد من المقاهى المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية وإحالة المخالفين للنيابة.