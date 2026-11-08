دانا وايت يرفض عرض ترامب لتولي منصب المتحدث باسم البيت الأبيض

رفض رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة UFC دانا وايت عرضا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتولي منصب المتحدث باسم البيت الأبيض، بحسب ما نقلته شبكة CNN عن مصدر مطلع.





وجاء الرفض بعدما أعلن ترامب، السبت، عبر منصته "تروث سوشيال"، أنه عرض المنصب على وايت، الذي يعد أحد أبرز حلفائه، وسط مساع لإيجاد بديل للمتحدثة السابقة كارولين ليفيت.

ونقلت CNN عن أحد مساعدي ترامب أن الرئيس كان يمزح بشأن العرض، فيما أعاد مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ نشر رسالة ترامب، معلقا: "نعم بالتأكيد! افعلها يا دانا وايت!".

وفي المقابل، نشر وايت صورة له خلف منصة الإحاطة الصحفية في البيت الأبيض، مرفقة بعبارة "إلى الفصل التالي"، دون إعلان رسمي بشأن العرض.

ويأتي ذلك في ظل صعوبات يواجهها ترامب في اختيار متحدث جديد، بعد مغادرة كارولين ليفيت منصبها في أغسطس الماضي، وإقالة خلفها كاتي زكريا بعد خمسة أيام فقط من تعيينها.



وتتزامن هذه التطورات مع فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلسي الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي، وتعهدهم بفتح تحقيقات بشأن إدارة ترامب.

ويعد وايت من أبرز حلفاء الرئيس الأمريكي، إذ شارك في المؤتمرات الوطنية الثلاثة الأخيرة للحزب الجمهوري، وساهم في تعزيز شعبيته بين الناخبين الشباب خلال انتخابات 2024.