رئيسة مدينة سفاجا تجري جولة مسائية للتأكد من غلق الحدائق والمتنزهات

أجرت هدى المغربي، رئيسة مدينة سفاجا، جولة مسائية للتأكد من غلق الحدائق العامة والمتنزهات بمدينة سفاجا، رافقها خلالها الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة المواقف، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد من خلال منع التجمعات والزحام، بناء على تكليفات عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وتفقدت المغربي، كافتيريات منطقة كيلو 8، والحدائق العامة، للتأكد من إغلاقها تماما وقطع كل السبل التي قد يستغلها المواطنون للدخول إلى تلك المتنزهات والاحتفال بشم النسيم، كما تفقدت تطبيق الإجراءات الاحترازية في المواصلات العامة بكمين كيلو 14.

وطالبت رئيسة المدينة جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم والتعاون مع مؤسسات الدولة في تنفيذ الإجراءات وإتباع جميع التعليمات والإرشادات للحد من انتشار فيروس كورونا وفقاً لتوصيات وزارة الصحة وقرارات مجلس الوزراء.