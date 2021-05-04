لا تقل أهمية وجبة السحور عن الإفطار؛ حيث إنها تساعد على تحمل الصيام وتحمي من الصداع والجفاف، ولذلك تقدم "الشروق" على مدار شهر رمضان المبارك مقترحات يومية لوجبة السحور.

وفي سحور اليوم الـ22 من شهر رمضان المبارك، يمكن للأم تقديم فطائر باللحمة المفرومة مع بطاطس محمرة وسلطة طحينة.

• فوائد اللحم

تحتوي اللحوم على عناصر غذائية عديدة، وهي فيتامين ب6 وفيتامين ب12 وفيتامين ب3 وفيتامين ب1 والبروتين والزنك وحمض الفوليك والحديد؛ ولذلك تساعد الجسم في تكوين خلايا الدم الحمراء وبناء الخلايا والأنسجة وترفع من المناعة، بحسب موقع "فيري ويل فيت" الأمريكي الخاص بصحة الجسم.

• فوائد الطحينة

بحسب موقع "هيلث لاين نيتوركس" الأمريكي الذي يقدم نصائح صحية، فإن الطحينة تساعد في تقوية العظام وتحمي من الإصابة بالالتهابات المزمنة، مثل التهاب المفاصل، كما تحمي الكبد والكلى وتقلل من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع الثاني؛ وذلك لاحتوائها على الفسفور وفيتامين ب6 وفيتامين ب1 ومضادات أكسدة.

• فوائد البطاطس

تمد البطاطس الجسم بالفسفور والحديد والزنك وفيتامين ج والبوتاسيوم؛ ولذلك تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وتزيد من قوة العظام والعضلات، بحسب موقع "ميديكال نيوز توداي" البريطاني الخاص بالصحة.

• فطائر باللحمة المفرومة

- المكونات:

كوب ماء دافئ.

2 كوب ونصف دقيق.

نصف كوب زبادي.

ثلث كوب زيت ذرة.

ملعقة ونصف خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

رشة ملح.

- للحشو:

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

حبة فلفل مقطعة قطع صغيرة.

جزرة مبشورة.

3 ملاعق كبيرة زيت ذرة.

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

- خطوات الإعداد:

- تسخين الزيت على نار متوسطة، ثم إضافة الزيت والفلفل والتقليب لمدة 3 دقائق.

- إضافة البصل وتقليبه حتى يذبل، ثم اللحم والفلفل الأسود والكمون والبابريكا والملح، والتقليب حتى يصبح لون اللحم بني.

- إضافة الجزر والصلصة والتقليب حتى ينضج اللحم.

- إطفاء النار، وإضافة البقدونس والتقليب جيدًا، ثم تجهيز العجين.

- وضع الدقيق والزبادي والزيت والملح والبيكينج بودر وتقليبهم جيدًا.

- إضافة الخميرة والماء ببطء، ثم العجن مجددًا للحصول على عجينة لينة ومتماسكة.

- ترك العجينة تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة.

- يجب فرد العجين بالنشابة على القليل من الدقيق، ثم تقطيعه على شكل مثلثات أو دوائر أو مربعات.

- رص قطع الفطائر في صينية الفرن، وتركها مغطاة بمكان دافئ لمدة نصف ساعة.

- حشو كل قطعة بالحشوة التي تم إعدادها سابقًا ووضع قطعة أخرى فوق كل حشوة وإغلاقهم جيدًا بالشوكة، ثم عمل فتحات في الوجه باستخدام الشوكة أو خلة الأسنان.

- وضع الصينية لمدة 30 دقيقة في الفرن على حرارة 200، بعد دهن الوجه بصفار البيض، حسب الرغبة.

• البطاطس المحمرة

- المكونات:

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

فنجان صغيرة خل.

ماء.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

- خطوات الإعداد:

- تقطيع البطاطس أصابع متساوية.

- غلي الماء مع الملح ثم وضع الخل بمجرد الغليان.

- وضع البطاطس في الماء وتغطيتها لمدة 5 دقائق، ثم تصفيتها ووضعها بالزيت الساخن وإخراجها بعد أن تكون ذهبية اللون.

- تقدم البطاطس مع رول الدجاج وقطع الخيار الطازج.

• سلطة الطحينة

- المكونات:

ربع كوب من الطحينة الخام.

فص ثوم مهروس (حسب الرغبة).

2 ملعقة كبيرة خل.

ملعقة زيت نباتي.

3 ملاعق من دقيق.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

- خطوات الإعداد:

- يجب وضع جميع المكونات في وعاء عميق، ثم إضافة الدقيق تدريجيًا، حتى تصبح الطحينة متجانسة.