الكونغو الديمقراطية ترحب بالإعلان الرسمي لانتهاء التفشي الـ12 لوباء الإيبولا

أعربت السلطات الإقليمية في شمال كيفو بكونغو الديمقراطية،عن سعادتها بالإعلان الرسمي عن انتهاء التفشي الـ12 من وباء الإيبولا في المنطقة.

وأشارت السلطات في كيفو - في بيان اليوم الثلاثاء - إلى أن الإعلان الرسمى عن انتهاء الوباء جاء بعد 40 يوما متتاليا دون تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس إيبولا، ووفقًا لخبراء الصحة في شمال كيفو، تم القضاء على التفشي الثانى عشر من الإيبولا بفضل اللقاح المعروف باسم rVSV-ZEBOV.

ويشار إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية أعلنت أمس الاثنين، نهاية التفشي الأخير لوباء إيبولا في البلاد، الذي أودى بحياة ستة أشخاص خلال الأربعة أشهر الماضية في مقاطعة كيفو الشمالية شرقي البلاد.

وهنأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم وفق السلطات الصحية الكونغولية، جمهورية الكونغو الديمقراطية على انتهاء وباء إيبولا، داعياً إلى الحفاظ على اليقظة لمنع عودة الفيروس.

وأكد التزام المنظمة بمساعدة السلطات الوطنية لمنع عودة هذا المرض الفتاك، وتعزيز الصحة العامة لجميع المجتمعات المعرّضة للخطر.